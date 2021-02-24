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Dolar fiyatlarında son durum

24.02.2021 - 09:42 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 24 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.10 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.63 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.07 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.08 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.0712 TL seviyesini, en yüksek ise 7.1149 TL seviyesini görürken; kur saat 09.34 itibarıyla 7.1059 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 8.6509 TL'yi görürken; şu dakikalarda 8.6369 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.0765 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.07 oranında düşüşle 90.11 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2154 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.89 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.


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