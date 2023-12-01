  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyici adımlar! Bankada mevduatı olanlar dikkat
‹ Önceki Haber Petrolde OPEC+ yükselişi! Arz kesintisinde anlaştılar Petrolde OPEC+ yükselişi! Arz kesintisinde anlaştılar Sonraki Haber › Memur, emekli ve kiracılar dikkat! Sadece 3 gün kaldı... İşte beklentiler Memur, emekli ve kiracılar dikkat! Sadece 3 gün kaldı... İşte beklentiler

Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyici adımlar! Bankada mevduatı olanlar dikkat

01.12.2023 - 06:39 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyici adımlar! Bankada mevduatı olanlar dikkat | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankacılık sistemini ve Türk lirasını destekleyecek yeni adımlar attı.

Merkez Bankası, Türk Lirası mevduatlara ilişkin olarak yeni adımlar attı. Faiz oranlarını belirlemede yetkili olduğunu açıklayan Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduata ilişkin faiz ödemelerine de açıklık getirdi.

TCMB'nin konuya ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 30 Kasım 2023, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Haberin Devamı

Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı asgari ve azami faiz oranlarını belirlemeye yetkilidir. Katılma hesabına sağlanacak getiriye ilişkin hususlar ise katılım bankacılığı esasları çerçevesinde Merkez Bankasınca belirleyecek.

Bankalar, döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilecek ancak bu oran, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 85'inden daha düşük olamayacak. 

Merkez Bankasının politika faizinden düşük oranlar uygulanan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat hesaplarında, kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.

Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka, üzerindeki kısmı ise TCMB tarafından ödenecek.

Haberin Devamı

Merkez Bankası, bankanın YUVAM hesabına uygulayacağı asgari ve azami faiz oranlarını belirlemeye yetkili olacak. Katılma hesabına sağlanacak getiriye ilişkin hususlar ise katılım bankacılığı esasları çerçevesinde Merkez Bankasınca belirlenecek.

REESKONT FAİZLERİ

Merkez Bankası'nca vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak tespit edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.038 Değişim: 1,13% Hacim : 38.680 Mio.TL Son veri saati : 13:05
Düşük 8.019 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9339 Değişim: 0,21%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,5669 Değişim: 0,24%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.904,56 Değişim: 0,79%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.908,85
Açılış: 1.889,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.