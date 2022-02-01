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Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar

01.02.2022 - 10:40
Merkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL'ye dönüşümde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), altın hesapları, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümünde bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkili olacak.

TCMB'nin "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"leri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

“(5) Merkez Bankası, bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirlemeye yetkilidir.”


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