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Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale

10.12.2021 - 13:55 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan dolara yeni müdahale | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Geçen hafta iki defa satım yönünde döviz piyasasına doğrudan müdahalede bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün bir kez daha aynı yönde piyasaya müdahalede bulundu.

Doların 13.9598 TL liraya kadar yükselmesinin ardından satım yönünde müdahale eden Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Müdahale sonrası kur 13.7360 seviyesine kadar çekildi.

Merkez Bankası, 1 Aralık Çarşamba ve 3 Aralık Cuma günlerinde de döviz kurlarında yaşanan yükseliş sonrası piyasaya müdahalede bulunmuştu.


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