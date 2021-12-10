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Kripto para piyasasının gözü ABD’de!

10.12.2021 - 13:38 | Son Güncelleme :
Kripto para piyasasının gözü ABD’de! | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatları 50 bin doların altında hareket ederken; Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü kripto para yatırımları ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Kripto para piyasaları için kritik gün yaklaşırken, bugün Türkiye saati ile saat 16.30’da açıklanacak olan ABD Enflasyonu takip edilecek. ABD enflasyonunda gelecek güçlü bir verinin ABD faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlenmesi beklenirken; bunun piyasalar üzerinde baskı unsuru olması ve kripto para piyasaları üzerinde negatif etki oluşturması bekleniyor. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Bugün saat 16:30’da ABD’den TÜFE verileri açıklanacak. Fed’in önümüzdeki yıl faiz artırım beklentilerine şekil veren bu veri beklentilerden yüksek gelmesi durumunda altın, endeksler ve kripto paralarda ilk fiyatlamalarda negatif olabilir” şeklinde değerlendirdi.

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Önümüzdeki hafta salı günü ABD’de gerçekleşecek olan kripto para CEO’ları ile Senatörler buluşması önemli olacak.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin, bugün içerisinde en yüksek 48 bin 776 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 47 bin 448 dolar seviyesini gördü. Bitcoin fiyatları, saat 13.34 itibarıyla yüzde 1,22 oranında değer kazancıyla 48 bin 289 dolar seviyesinde hareket ederken; Ethereum fiyatları ise aynı dakikalarda yüzde 0,57 oranında düşüşle 4 bin 102 dolar seviyesinde hareket ediyor.

KİRPTO PARA YATIRIMCISININ GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDA  
Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü

Küresel piyasaların risk iştahı kaybının etkisiyle kripto para performansları da düşük seyrediyor. ABD-Çin arasındaki kriz, kurumların durgunluk uyarılarında bulunduğu raporlar ve güvenli liman talebi-faiz artırım ikilemi tüm belirsizliği ile fiyatlamalara baskı kuruyor.

Bugün saat 16:30’da ABD’den TÜFE verileri açıklanacak. Fed’in önümüzdeki yıl faiz artırım beklentilerine şekil veren bu veri beklentilerden yüksek gelmesi durumunda altın, endeksler ve kripto paralarda ilk fiyatlamalarda negatif olabilir.

Kısa vadeli piyasa güncellemesinin ardından devlerin kripto para yatırımlarında önemli gelişmeler var. Meta (Facebook) Novi adlı kendi geliştirdiği dijital cüzdan üzerinden whatsapp’ta kripto para ödemelerinde testlere başladı. Oldukça hızlı ilerlemesinden memnuniyet duyduğumuz bu gelişmelerin varlığı yıllardır kripto para piyasasının toplam büyüklüğünü katlayarak gidiyor.

Salı günü gerçekleşecek kripto para CEO’ları ile Senatörler buluşmasında tüm gözler burada olacak. Temsilciler Meclisi’nden mutlu ayrılan CEO’lar bu sefer Senatörlerin sorularını yanıtlayacaklar. Bitcoin yeniden 47 bin dolar seviyelerine gerilerken, zincir ve teknik veriler piyasanın beklemede olduğunu iletiyor. Bu nedenle Bitcoin (BTC) henüz daha yükseliş için metrikler bazında hazır olmasa da yatırımcılar açısından coinlerin BTC paritelerini almak şu dönemde iyi bir strateji olabilir.

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