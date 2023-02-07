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Merkez Bankası'ndan deprem tedbirleri

07.02.2023 - 06:57 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan deprem tedbirleri | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatıldığını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması konusunda deprem/afet bölgesindeki illerde (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) kurulu firmaların; 6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DEPREM BAĞIŞLARINDAN TRANSFER ÜCRETİ ALINMAYACAK

Açıklamada, deprem bağış hesaplarına yapılan transferlerde ücret alınmaması istenerek, "Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir" denildi.


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