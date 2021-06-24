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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

24.06.2021 - 17:38
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Haziran itibarıyla 2 milyar 457 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 312 milyon dolar artışla 56 milyar 25 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Haziran'da 51 milyar 713 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 854 milyon dolar azalarak 43 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 299 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 457 milyon dolar artarak 94 milyar 867 milyon dolardan 97 milyar 324 milyon dolara yükseldi.


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