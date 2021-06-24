‹ Önceki Haber Merkez Bankası rezervleri yükseldi Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

24.06.2021 - 17:41
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı | Ekonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Haziran haftasında 4,6 milyar lira artarak 3 trilyon 964,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 18 Haziran ile biten haftada 4 milyar 581 milyon 504 bin lira artarak 3 trilyon 964 milyar 764 milyon 41 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat 34,5 milyon liralık sınırlı yükselişle 1 trilyon 704 milyar 307 milyon 150 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,09 azalışla 2 trilyon 117 milyar 295 milyon 887 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 253 milyar 584 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 225 milyar 914 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

##$HABER_1470464$##

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 18 Haziran itibarıyla 713 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,04 azalarak 663 milyar 552 milyon 889 bin lira oldu. Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,60 artışla 562 milyar 166 milyon 58 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,34 yükselişle 227 milyar 131 milyon 215 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 263 milyon 531 bin lirası konut, 10 milyar 4 milyon 488 bin lirası taşıt ve 401 milyar 284 milyon 870 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Haziran ile biten haftada 35 milyar 429 milyon 80 bin lira artarak 3 trilyon 751 milyar 674 milyon 378 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,45 artış gösterdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7087 Değişim: 0,80%
Düşük 8,6368 24.06.2021 Yüksek 8,7153
Açılış: 8,64
10,4058 Değişim: 0,93%
Düşük 10,3104 24.06.2021 Yüksek 10,4197
Açılış: 10,3104
497,06 Değişim: 0,57%
Düşük 492,96 24.06.2021 Yüksek 500,02
Açılış: 494,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.