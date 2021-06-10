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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

10.06.2021 - 15:27
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri 4 Haziran itibarıyla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mayıs'ta 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolardan 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi.


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