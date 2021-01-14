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Merkez Bankası rezervleri geriledi

14.01.2021 - 16:13
Merkez Bankası rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, toplam rezervleri geçen hafta 642 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 288 milyon dolar azalışla 48 milyar 677 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 31 Aralık'ta 49 milyar 965 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 646 milyon dolar artışla 43 milyar 241 milyon dolardan 43 milyar 887 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 642 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolardan 92 milyar 564 milyon dolara indi.


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