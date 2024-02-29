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Merkez Bankası rezervleri açıklandı

29.02.2024 - 15:05 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri geçen haftayı 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle tamamladı.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 23 Şubat itibarıyla 3 milyar 613 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolardan,  82 milyar 479 milyon dolara indi. Altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar arttı ve 48 milyar 116 milyon dolardan  49 milyar 271 milyon dolara yükseldi. 

Böylece toplam rezervler 134 milyar 208 milyon dolardan, 131 milyar 750 milyon dolara inmiş oldu.

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Bir önceki hafta 28 milyar 459 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 6 milyar 14 milyon dolar azalarak 22 milyar 445 milyon dolara indi. 


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