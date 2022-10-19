  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım
‹ Önceki Haber Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Sonraki Haber › İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesini yeniledi

Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım

19.10.2022 - 09:22
Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında bankalar için uyguladığı TL cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3 seviyesinden yüzde 5’e çıkardı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Merkez Bankası’nın dün Resmi Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında değişiklik tebliğine yönelik açıklamada, 2021 yılı Aralık ayında ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümün desteklenmeye başladığı, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım atıldığı dile getirildi. Açıklamada devreye alınan bu uygulama sonucunda banka bilançolarındaki Türk lirası payının artttığı belirtilerek, bankaların fonlama vadesinin uzadığı ve uygulamanın banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bu zaman zarfında bankalar Merkez Bankası tarafından 2021 yılı sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir. Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir. Yılın geri kalanında ve 2023 yılında da liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edilecektir.”

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.867 Değişim: 0,67% Hacim : 77.851 Mio.TL Son veri saati : 17:44
Düşük 3.844 19.10.2022 Yüksek 3.917
Açılış: 3.851
18,5908 Değişim: 0,03%
Düşük 18,5629 19.10.2022 Yüksek 18,7351
Açılış: 18,5845
18,2065 Değişim: -0,67%
Düşük 18,1488 19.10.2022 Yüksek 18,4509
Açılış: 18,3288
977,33 Değişim: -1,03%
Düşük 974,80 19.10.2022 Yüksek 995,29
Açılış: 987,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.