Merkez Bankası’ndan liralaşmada yeni adım | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası liralaşma stratejisi kapsamında bankalar için uyguladığı TL cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3 seviyesinden yüzde 5’e çıkardı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Merkez Bankası’nın dün Resmi Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında değişiklik tebliğine yönelik açıklamada, 2021 yılı Aralık ayında ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında yabancı para mevduattan Türk lirası mevduata dönüşümün desteklenmeye başladığı, Türk lirası mevduat tercihinin güçlenmesi yönünde önemli bir adım atıldığı dile getirildi. Açıklamada devreye alınan bu uygulama sonucunda banka bilançolarındaki Türk lirası payının artttığı belirtilerek, bankaların fonlama vadesinin uzadığı ve uygulamanın banka bilançolarını güçlendirerek finansal istikrarı desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bu zaman zarfında bankalar Merkez Bankası tarafından 2021 yılı sonunda belirlenen dönüşüm hedeflerini gerçekleştirmiş ve ‘liralaşma stratejisi’ kapsamında başlatılan Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi uygulamasına uyum göstermiştir. Söz konusu Menkul Kıymet Tesisi uygulamasında yapılan değişiklik ile menkul kıymet tesis oranı yüzde 5 olarak güncellenmiştir. Dönüşüm oranı yerine 2023 yılı başından itibaren Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payını esas alan hedeflere göre menkul kıymet tesisi uygulamasına geçilmektedir. Yılın geri kalanında ve 2023 yılında da liralaşma stratejisi kapsamında adımlar atılmaya devam edilecektir.”

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