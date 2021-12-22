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Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı

22.12.2021 - 11:28 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası kur korumalı mevduat için ilk rakamı açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyelerini açıkladı. Dolar kurunun seviyesi 12,3480 TL olarak açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı. TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12.3480 olarak açıkladı. Satışta ise 12,3702 olarak belirlendi.


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