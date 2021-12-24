Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı | Ekonomi Haberleri

TCMB, 3 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği doğrudan müdahalesi ile 504,0 milyon dolar sattığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası(TCMB), 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1 ve 3 Aralık tarihlerindeki iki müdahalede toplam satış 1 milyar 348 milyon dolar oldu.

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TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere son ayda toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

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