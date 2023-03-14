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Merkez Bankası genel kurul tarihi belirlendi

14.03.2023 - 09:19 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası genel kurul tarihi belirlendi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart'ta yapılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) 2022 yılına ait 91'inci Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 Salı günü gerçekleştirilecek.

Genel Kurul, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki TCMB İdare Merkezi Hizmet Binasında yapılacak.

Pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilir.

Genel Kurulda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2022 hesap yılına ait raporları ile ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Banka Meclisi’nce yardım yapılması amacıyla Türk Ticaret Kanunu’nun 523/3. maddesi çerçevesinde ihtiyat ayrılmasını da içeren kâr dağıtımı ile ilgili teklifi okunacak ve görüşülecek.

2022 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklif onaylanacak.

Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibraları gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Banka Meclisinin 30 Nisan 2023 tarihi bitiminde boşalacak iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun aynı tarihte boşalacak üç üyeliği için seçim yapılacak.


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