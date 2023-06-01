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Merkez Bankası’dan KKM için yeni karar

01.06.2023 - 13:05 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası’dan KKM için yeni karar | Ekonomi Haberleri

1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat uygulaması için yeni karar aldı. Buna göre, bankalara gönderilen yazıda, kur korumalı mevduat hesaplarına önden prim ödemesi yapılmaması istendi.1 Haziran'dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesi vade sonunda yapılabilecek. Prim ödemeleri TL olarak yapılacak.


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