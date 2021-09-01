‹ Önceki Haber Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi Euro Bölgesi'nde işsizlik geriledi Sonraki Haber › Merkez Bankası, repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası, repo ihalesi tamamlandı

Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla buluştu

01.09.2021 - 15:17
Merkez Bankası Başkanı yatırımcılarla buluştu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılarla buluştu. Yapılan sunumda rezervlerle ilgili açıklama yapılırken, "Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi. Kavcıoğlu, toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşmasının, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.

Öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin, üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğini belirten Kavcıoğlu, yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

##$HABER_1471294$##

Kavcıoğlu, "Nisan-ağustos döneminde SWAP anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 115-120 milyar ABD doları bandına gelmiştir." dedi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.474 Değişim: 0,14% Hacim : 13.489 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.468 01.09.2021 Yüksek 1.479
Açılış: 1.476
8,3078 Değişim: 0,03%
Düşük 8,2713 01.09.2021 Yüksek 8,3338
Açılış: 8,3055
9,8488 Değişim: 0,23%
Düşük 9,7770 01.09.2021 Yüksek 9,8697
Açılış: 9,8259
484,30 Değişim: -0,03%
Düşük 482,09 01.09.2021 Yüksek 486,68
Açılış: 484,44
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.