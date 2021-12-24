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Merkez Bankası 24 Aralık kur rakamını açıkladı

24.12.2021 - 11:10
Merkez Bankası 24 Aralık kur rakamını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur seviyelerini açıklarken; buna göre dolar kurunun seviyesi 11,67 TL ve Euro kurunun seviyesi ise 13,22 TL şeklinde duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövize endeksli Türk lirası mevduatlarına ilişkin çalışmalarla ilgili açıklama yapmıştı.

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları dün açıklamaya başlamıştı.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL ve Dolar ise alışta 11,6738 TL ve satışta ise 11,6948 TL olarak açıklandı.


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