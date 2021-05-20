‹ Önceki Haber Avrupa Birliği'nden dev bankalara kartel cezası Avrupa Birliği'nden dev bankalara kartel cezası Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

Mercan Kimya halka arz ediliyor

20.05.2021 - 15:41
Mercan Kimya halka arz ediliyor | Ekonomi Haberleri

45 yıllık tecrübesi ile Mercan Kimya 20-21 Mayıs tarihleri arasında halka arz ediliyor. 2020 yılı verilerine göre, ihracatta liderlik koltuğunda oturan Mercan Kimya, 8,81 TL – 10,46 TL fiyatları arasında talep toplamaya başlıyor.

Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, bu süreci değerlendirdi; “Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde Halka Arz ve Talep Toplama Sürecine katılmış bulunuyor. 2020 yılı verilerine göre sektöründe ihracat lideri olan Mercan Kimya, 23 sektörde kullanılan parafin konusunda sektörünün İlk ve Tek Ar-Ge Merkezi unvanına sahiptir. Bugüne kadar, 5 kıtada 85 ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olan şirketimizin 2020 cirosu içindeki yurt dışı satış payı %39’dur. Mercan Kimya, 2018 ihracatını 2019 yılında %99 artırırken bu artış, 2020 yılında 2019’a göre %129 oldu. Böylece şirketimiz; 2020 ihracatını 2018 yılına göre 4,5 kat artırmayı başardı.”

Harun Aydın sözlerine şöyle devam etti; “Merwax markamızı ve Türk Malı imajını dünyada geliştirmek üzere Turquality®️ desteklerinden faydalanmaya devam etmekteyiz. Mercan Kimya; Orman, Tekstil, İnşaat, Otomotiv, Kozmetik, Ev Dekorasyon, Mobilya, İzolasyon, Makine, Kablo, Kauçuk, Ambalaj, Ziraat, Tıp, Teknoloji, Kişisel Bakım ve daha birçok sektörde hammadde ve yardımcı malzeme olarak kullanılan parafin, parafin emülsiyonları, vazelin ve likit parafin üreten, sektöründe öncü bir kuruluştur. Biosidal ürünlerin üretimi ile dezenfektan pazarına girmek üzere, yatırımlarını tamamlamış olan şirketimiz, ruhsat onayları tamamlandığında üretim ve satış faaliyetlerine başlayacaktır. Şirketimizin 2020 yılı verileri incelendiğinde, kapasite kullanım oranının %38 olduğu görülmekte ve bu sayede ölçekli kapasitesi ile hacmi 9 milyar USD’yi aşan dünya wax ve parafin pazarlarında büyümek üzere yoluna devam etmektedir. Bununla birlikte, kendi sektörümüzde İlk ve Tek Ar-Ge Merkezimiz ile ürün geliştirmenin ötesine geçerek, parafin dünyasının geleceği olan nano-emülsiyon teknolojisine yatırım yapmaya devam etmekteyiz. Ölçekli hacmi sebebiyle Mercan Kimya, birçok ülke ve coğrafyadan hammadde tedariki yaparak, kaynak çeşitlendirme çalışmaları ile tedarik zinciri süreçlerini çözümlemiştir. Projeci kimliğimizi; A3 ile Problem Çözme Teknikleri ve Kaizen Metodolojisini kullanarak içselleştirmek üzere, sistematik çalışmalar yapmaktayız. Endüstri 4.0 çağında, kendine özgü üretim otomasyon sistemlerini disiplinli bir şekilde geliştirip, teknolojik üretim süreçlerine her zaman yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ar-Ge Merkezimizin yaptığı öncü çalışmalar sayesinde, parafin emülsiyonunun kalite değerlerini artırırken, tüketimini azaltan ürünler geliştirerek, karbon ayak izini küçülten çalışmalara ilave olarak, üretim süreçlerinde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin önemli bir kısmını kurduğumuz yenilenebilir enerji kaynaklarından (GES) sağlıyoruz. Böylelikle karbon ayak izimizi küçülterek, çevreye karşı sorumluluk bilinci ile iş süreçlerimizi sürdürüyoruz.

Halka Arz Tarihi 20-21 Mayıs

Aydın; “Şirketimiz, Halka Arz süreçlerinde ortaya çıkacak gelirlerin tamamını sermaye artırımı olarak değerlendirecektir. Böylece Halka Arz’dan elde edilecek fonun tamamı; tesis ve depo yatırımı, işletme sermayesi ihtiyaçları ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Şirketimiz, hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesini takip eden bir yıl boyunca, şirket bedelli sermaye artırımı yapmayacak olup, ortaklarımız ekstra pay satışında bulunmayacaklardır. Halka Arz süreci borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olarak, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşecektir. Halka Arz’a katılan kişi sayısı ile gelen talep, fiyat ve miktara göre, Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay satın alabileceklerdir. Halka Arz sürecinde herhangi bir bireysel veya kurumsal yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmayacaktır. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir ileten tüm yatırımcılara, Borsa İstanbul tarafından ve tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.450 Değişim: -0,67% Hacim : 17.674 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.439 20.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.452
8,3817 Değişim: -0,37%
Düşük 8,3494 20.05.2021 Yüksek 8,4191
Açılış: 8,4125
10,2554 Değişim: 0,07%
Düşük 10,2024 20.05.2021 Yüksek 10,2708
Açılış: 10,2486
505,86 Değişim: 0,03%
Düşük 501,41 20.05.2021 Yüksek 508,08
Açılış: 505,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.