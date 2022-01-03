  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu
‹ Önceki Haber Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangisi oldu? Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler hangisi oldu? Sonraki Haber › Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu Kira artış oranı yüzde 19,60 oldu

Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu

03.01.2022 - 11:44
Memur ve emekli maaş zam oranı belli oldu | Ekonomi Haberleri

Aralık ayı enflasyon verisini açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve işçi emeklilerinin alacakları zamlar belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Maaşlara iyileştirme yapılması bekleniyor.

Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 5+22,48, işçi emeklisine yüzde 25,48 zam yapılacak. Emekliler toplu sözleşme gereği 2022 yılı ocak ayı yüzde 5 zam alacaklardı. Bu orana 6 aylık enflasyon farkı da eklendi. Buna göre en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

##$HABER_1472686$##

İYİLEŞTİRME BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.964 Değişim: 1,92% Hacim : 32.667 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.925 04.01.2022 Yüksek 1.978
Açılış: 1.941
13,4050 Değişim: -0,02%
Düşük 13,3733 05.01.2022 Yüksek 13,4588
Açılış: 13,4075
15,1631 Değişim: 0,07%
Düşük 15,1139 05.01.2022 Yüksek 15,1952
Açılış: 15,1518
784,10 Değişim: 0,20%
Düşük 780,90 05.01.2022 Yüksek 785,42
Açılış: 782,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.