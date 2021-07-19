Meclis’te torba yasa mesaisi | Ekonomi Haberleri

Bazı OHAL yetkilerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, karşılıksız çekten mahkum olanların cezalarının infazının durdurulması ve asgari ücret desteği gibi ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifi dün sabaha kadar mesai yapan Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre; yasa, özetle şu yenilikleri içeriyor: “Karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021 itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022’ye kadar, diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde, mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma olanağı tanınıyor. 2021 yılı için 75 TL’lik asgari ücret desteği verilecek. Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamudan ihraçlar ile gözaltı sürelerinin bazı suçlarla ilgili yeniden düzenlenmesi ve ek gözaltı süreleri verilmesine ilişkin hükümlerin uygulamaları bir yıl, terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı bulunan ya da irtibatlı kişilerin sahibi ya da ortağı oldukları şirketlere yönelik yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda TMSF’nin kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm ise 3 yıl daha uygulanacak. Yasaya göre, tasarruf finansman şirketlerinin tasfiyesi TMSF tarafından yürütülecek. Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri ile kurumun soruşturmalarında görev alan meslek personeli ile bunların gözetiminden sorumlu yöneticiler, kurumdan ayrılmalarından itibaren 2 yıl içinde soruşturmalarının konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde görev alamayacak. Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 olacak.”

Etiketler