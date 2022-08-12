McDonald's Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açacak | Ekonomi Haberleri

McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, önümüzdeki birkaç ay içinde ülkedeki restoranlarını yeniden açılmasının planladığı aktarıldı.

Rusya’nın saldırıları sonrası geçtiğimiz mart ayında Ukrayna ve Rusya’daki tüm restoranlarını kapatma kararı alan McDonald’s, Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açmaya başlayacak. McDonald's tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Batılı birçok işletmenin Ukrayna’da yeniden faaliyete geçtiklerine dikkat çekildi. Önümüzdeki birkaç ay içinde Ukrayna'daki restoranlarını yeniden açılmasının planladığı aktarılan açıklamada, “Ukraynalı yetkililer, tedarikçiler ve güvenlik uzmanlarıyla kapsamlı istişare ve görüşmelerin ardından ve çalışanlarımızın işe dönme talebi dikkate alınarak yeniden açılma kararı alındı” denildi.

İHA'da yer alan habere göre; McDonald's, ürünleri restoranlara götürmek ve çalışanları gelişmiş güvenlik protokolleriyle sahaya geri getirmek için tedarikçilerle birlikte çalıştıklarını açıklayarak, ilk olarak çatışmalardan daha fazla korunan Kiev ve batı Ukrayna'da restoranların yeniden açmaya başlanacağını ifade etti.

Ukrayna'da 109 restoranı bulunan McDonald's, kaç restoranı yeniden açmayı planladığını belirtmedi. Şirket, geçtiğimiz mayıs ayında Rusya'dan çekileceğini açıklamış ve 850 restoranının çoğunu yerel lisans sahiplerinden birine satmıştı.

Rusya’nın saldırılarının başlamasını ardından Ukrayna hükümeti, ekonomisine daha fazla zarar gelmesini önlemek amacıyla işletmelerin savaştan zarar görmüş bölgelerden batıya taşınması için bir program başlatmıştı. KFC ve Pizza Hut sahibi Yum Brands, bu ayın başlarında ülkedeki neredeyse tüm restoranlarını yeniden açıldığını bildirmişti.

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