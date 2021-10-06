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Mazda üretime ara veriyor

06.10.2021 - 09:36
Mazda üretime ara veriyor | Ekonomi Haberleri

Japon otomobil üreticisi Mazda, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 2 fabrikasında üretimi durduracak.

Hiroşima merkezli üretici Mazda Motor, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemi nedeniyle üretimi durdurma kararı aldı. Buna göre, Japon firma bu ay ülkenin batısındaki 2 fabrikasında 10 gün üretime ara verecek.

Mazda, bu ayki durdurma sonrası, Mart 2022'de sona erecek mevcut mali yıl küresel üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre Japon firma temmuz ve ağustosta da fabrikalarını kısa süreli durdurmuştu.


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