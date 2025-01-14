Mavi bayrakta hedef dünyada birincilik

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16 Ocak’ta ulusal jüri toplantısı yapılacağını belirten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, “Başvuru dosyalarını uluslararası jüriye sunmak üzere Danimarka’ya göndereceğiz. Mayıs ayı başı gibi tüm dünyayla beraber mavi bayraklı iller açıklanacak. Hedefimiz dünya sıralamasında 1’inci olmak” dedi. Dünyada 51 ülkede, kentteki yüzme alanlarında sürdürülebilirliği desteklemek için mavi bayrak programı uygulanıyor. Türkiye 2024 yılında listenin 3’üncü sırasında yer alırken Antalya ise en çok mavi bayrak plajlı kent oldu. Mavi bayrak ödülünü almaya hak kazanmak için plajların 33, marinaların ise 25 kriteri karşılaması gerekiyor.

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567 PLAJ BAYRAKLI

Turizm faaliyetlerinin niteliğini artırmada mavi bayrağın etkili olduğunu söyleyen Ergiydiren, “Mavi bayrak, halk tarafından en çok bilinen eko etikettir. Dünyada 51 ülkede mavi bayrak programı uygulanıyor. 2024 yılı verileriyle Türkiye 51 ülke arasında 3’üncü sırada. 567 plajla listenin ilk 3’ünde yer alıyoruz. Antalya ise 233 plajla dünya üzerinde en fazla mavi bayraklı plajın olduğu kent konumunda. Listenin ilk 10’unda Türkiye’den iki şehir var. Biri Antalya, diğeri Muğla. Ülkemizde turizm faaliyetinin çok nitelikli yapılıyor olması da bu ödüllerin bir etkeni haline geliyor” ifadelerini kullandı.

‘OLUMSUZLUKLARI ŞİKÂYET EDİN’

ERGİYDİREN, mavi bayrak almaya hak kazanmış fakat kriterleri yerine getirmeyen plajlar için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Plajları kullanan misafirlere de büyük işler düşüyor. Kriterlerin uygulanmasında olumsuz bir durumla karşılaşabilirler. Bunu en kısa sürede bizlere ya da bölgedeki yerel sorumlulara bildirmeleri çok önemli. Çünkü olumsuzlukların hızla giderilebilmesi, nitelikli ve hızlı şikâyet prosedürüyle sağlanabilir. Tarafımıza ulaşan şikâyetleri çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıllara nazaran plaj kullanıcılarından çok daha nitelikli şikâyetler almaya başladık. Bu da sorunların çözümünde daha hızlı ve efektif olmamızı sağlıyor.”