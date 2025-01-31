Maliye politikası daha sıkı olacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ekonominin 2025 seyrine ilişkin önemli açıklamalar geldi. Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin yayın organı Ekonom için Hürriyet Ankara Muhabiri Neşe Karanfil’e ’a konuşan Şimşek, programı başarıyla uygulayarak, ödemeler dengesi ve enflasyonun kontrolden çıkma risklerini ortadan kaldırdıklarını söyledi. Şimşek, “2025 yılında ise; kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. Enflasyonun düşmeye devam edeceği bu dönemde, para politikasını desteklemek için mali disiplini güçlendirecek ve arz yönlü politikaları devreye alacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil bir gelir dağılımı için, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformları hayata geçirerek ülkemizi yüksek gelirli ülkeler arasında konumlandıracağız” değerlendirmesini yaptı.

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DEZENFLASYONDA 4 BAŞLIK

Enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirten Şimşek, 2025’te dezenflasyonda dört temel hususun belirleyici olacağını söyledi. Şimşek, bu başlıkları şöyle detaylandırdı:

* “Birincisi, para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek.

* İkincisi, 2025’te bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak.

* Üçüncüsü, bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde, yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Örneğin, enflasyonu etkileyen kalemlerde yeniden değerleme oranını uygulamadık. 2025’te akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranını yüzde 6 ile sınırlandırdık ve 12 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçtik.

* Dördüncüsü, dezenflasyonu sadece talep yönlü politikalarla değil; gıda, konut ve enerji gibi birçok alanda arz yönlü tedbirlerle de destekleyeceğiz. Bu alanlardaki reformlara hız kazandıracağız. Gıda arzını artırmak amacıyla sulama projeleri, arazi toplulaştırması, gıda lojistiği ve gıda ihtisas bölgelerinin kurulmasına yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Sosyal konut arzının artırılması da arz yönlü politikaların temel unsurlarından biri olacak. Enerji dönüşümünü ise hem yerli hem de yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek gerçekleştireceğiz.”

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HARCAMA DİSİPLİNİ DÖNEMİ OLACAK

2025’te maliye politikasının daha sıkı olacağını vurgulayan Şimşek, “2025, yeni vergi düzenlemelerinden daha çok kayıtdışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Deprem dışındaki alanlarda harcama disiplinine devam edeceğiz. Yeni ihdas edilen asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek çalışmalar, etkin tahsilat ve denetim performansıyla bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz” dedi. Şimşek, bu kapsamda bütçe açığının milli gelire oranının 2025’te yüzde 3.1’e ve sonraki yıllarda yüzde 3’ün altına gerilemesini beklediklerini ifade ederek, böylece kamu maliyesiyle de enflasyonla mücadeleye çok güçlü bir destek sağlayacaklarını belirtti.

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YAPISAL REFORMLAR HIZLANACAK

Yapısal reformlara hız kazandıracaklarını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:

“Program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek, ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz. Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak, beşeri sermayeyi güçlendirmek, işgücü piyasasını daha da etkinleştirmek, yatırım ortamını iyileştirmek ve kayıt dışılığı azaltmak yapısal reformlarımızın temel eksenini oluşturuyor.”

KAMU İHALE REFORMU

Mal ve hizmet piyasalarında yoğunlaşmaya izin vermeyeceklerini dile getiren Şimşek, şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Arz tarafında ayrıca ürün ya da sektör bazında tekelleşme eğilimlerine de engel olacağız. Bu kapsamda mal ve hizmetlerde, piyasaya girişin-çıkışın kolaylaştırılması ile küresel entegrasyonun sağlanması kritik önem taşıyor. Çünkü rekabetin olduğu ortamda verimlilik artar, yenilikçi çözümler ortaya çıkar ve bu da doğal olarak dezenflasyonist bir etki yaratır. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesini; tarım, hizmetler ve kamu alımlarının kapsam dahiline alınmasını son derece değerli buluyoruz. Dolayısıyla küresel entegrasyonu yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda dezenflasyon sürecinin önemli bir unsuru olarak da görüyoruz. Kamu alımları tarafında Kamu İhale Reformu’na ilişkin teknik çalışmalarımızı tamamladık ve Partimizin yetkili organlarına değerlendirmek üzere ilettik.”

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GÖRELİ TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Bakan Şimşek, “Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, 2025’in ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz. 2025 yılında küresel büyümenin, ticaretin, finansal koşulların ve emtia fiyatlarının ekonomimiz açısından daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. İhracatımızın yüzde 72’sini oluşturan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da büyümenin 2025’te hızlanması bekleniyor” diye konuştu.

İŞ DÜNYASI 2025 YOL HARİTASI İÇİN NE DEDİ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘ekonominin 2025 yol haritası’ niteliğindeki açıklamaları ışığında Türk ekonomisinin ana kolonlarını oluşturan altı sektöre ayna tuttuk. Sektör temsilcilerine, ‘Peki sizin 2025 senaryonuzda ne var’ sorusunu yönelttik. İşte yanıtları...

İHRACATTA HEDEF 280 MİLYON DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe 2025 yılını 280 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti. “2028’de de 375 milyar dolarlık hedef belirledik” diyen Gültepe, üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Gültepe, “Enflasyonla hep birlikte mücadele ederken, sanayimizin korunması ve üretim kapasitemizin zarar görmemesi en büyük önceliğimiz olmalı. Merkez Bankası aralık ve ocak aylarında faiz indirimiyle ilk adımı attı”

diye konuştu.

BORSADA GÜÇLÜ DÖNEM BEKLENTİSİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, 2025’ten umut­lu olduklarını söyledi. Bu yıl politika faizinin kademeli olarak gerilemesini beklediklerini kaydeden Karagöz, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam mesajlarını vermesiyle de borsada da­ha güçlü bir dönem öngördüklerini ifade etti. Karagöz’e göre uluslararası kredi derecelendirme kurumlarının not artırımları sürecek.

GIDADA REKOLTE BEREKETİ

İstanbul Huhubat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçı Birlikleri Başkanı Kazım Taycı, 2025’te gıda sektöründe büyük fiyat oynamaları beklemediklerini belirtti. “Bunun nedeni Türkiye ve dünyada bu yıl ana ürün gruplarında rekoltelerin yüksek gelme beklentisi” diyen Taycı, yurtiçinde ise gıdaya Türkiye’nin genel enflasyon tablosunun yansıyacağını vurguladı.

OTOMOTİVDE ÜRETİM ARTACAK

Otomotivciler bu yıl yüksek rekabet ve pazara giren yeni modellerle satışların 1.1 milyon ila 1.3 milyon adet seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “İhracatımızın yüzde 5-10 arasında büyüyeceğini öngörürken üretim adetlerinin 1.4 milyon seviyesinde olmasını bekliyoruz. İç pazarda yerli araç payının azalması riski bizi tedirgin ediyor” dedi.

KONUT FİYATINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Gayrimenkul sektörü temsilcileri üretimin artması gerektiğine dikkat çekti. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, ev sahipliği oranını artırmak için kamu-özel sektör işbirliğine ihtiyaç olduğuna söylerken, faizlerde indirim olması halinde bu yıl ilk kez satışta 1.5 milyon bandının aşılacağını kaydetti. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, “Kamu, ucuz konut için elindeki arsayı makul bir oranla kat karşılığı özel sektöre verebilir. Böylece dar gelirliye üretim yapılır” dedi. Fiyat ve kira öngörüsünü paylaşan İNDER Başkanı Engin Keçeli ise “İki yıldır maliyet artışı fiyatlara yansımadı. Bu yıl artış yapılacak. Kiralık ev stoku azaldığı için kira fiyatlarında düşüş olamayacak” dedi.

‘TURİZMDE FİYAT ARTIRIYORUZ’

Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği (SAYD) Başkanı Mehmet Gem, 2025 yılı için erken rezervasyonların iyi gittiğini ifade etti. Ancak döviz kurunun sektörü zorladığını belirten Gem, “Artan maliyetler sebebiyle dövizden de yeterli kur gelirini yaratamadığımız için maalesef fiyatlarımızı döviz bazında artırmak zorunda kalıyoruz” dedi. Rusya-Ukrayna savaşının bitme ihtimaline dikkat çeken Gem, “Ancak ambargo durumunda Rus müşterilerin ödemeleriyle ilgili sorunlar olabilir” dedi.