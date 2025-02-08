Mağaza ve e-ticarette hareketlilik başladı... Sevgililer Günü bereketi

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SEVGİLİLER Günü’nü kutlamak isteyenler, hediye alternatiflerini araştırmaya başladı. Bu özel gün haftasında birçok marka da hem mağazalarda hem de onlineda indirimler yapmaya başladı. Yapılan indirimlerle birlikte şubat ayının en yoğun satışları da Sevgililer Günü döneminde oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, perakende satış hacminin 2024 Şubat’ta aylık yüzde 3.5 arttığını ve son bir yılın en yüksek aylık artışı kaydettiğini ortaya koymuştu. 2024 Şubat’ta bilgisayar satışlarının aylık yüzde 7.6 ile başı çektiğini; bunu yüzde 3 ile tekstil ve ayakkabının, yüzde 2.2 ile de kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin izlediği görülmüştü. Bu yıl da en çok takı, kozmetik, çiçek, tekstil, hazır giyim ve teknolojik ürünlerin öne çıkması bekleniyor.

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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Sevgililer Günü’nün özellikle kuyum, çiçek ve restoran sektörlerinde hareketlilik getirdiğini gözlemlediklerini belirtti. Öncel, “12-13-14 Şubat tarihlerinde de mağazalarda hareketlilik oluyor. Sevgililer Günü alışverişinin şubat ayındaki ciroya ortalama yüzde 20–25 civarında katkı yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ARTIŞ

IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, 2025 yılında e-ticaret sektörünün olumlu geçeceğini öngördüklerini belirterek, “2025 yılında e-ticaretin enflasyonun da etkisiyle yaklaşık 5.5-6 trilyon TL’ye ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Geçen yılın ocak ayına kıyasla 2025 Ocak ayında yüzde 42’lik bir büyüme kaydedildiğini belirten Özkara, “Şubat ayı ise genellikle ocak ayına göre yüzde 5 ila yüzde 10 daha yüksek ciro ile kapanıyor. Sevgililer Günü gibi özel günlerin etkisiyle harcamaların arttığı bu dönemde, geçen yılın şubat ayına göre bu yıl yaklaşık yüzde 50’lik bir ciro artışı bekliyoruz” dedi.

Özkara, ortalama sepet tutarlarıyla ilgili de, “2024 KOBİ E-Ticaret Raporu’na göre ortalama sepet tutarı 3.673,62 TL olarak hesaplandı. Şubat ayındaki özel günlerin etkisiyle sepet ortalamasının 4 bin 500 TL seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Özellikle Sevgililer Günü’nde tüketicilerin daha çok lüks tüketim ürünleri ve yüksek fiyatlı hediyeleri tercih etmesi, sepet ortalamasındaki artışı destekliyor” değerlendirmesini yaptı.

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KADINLAR TAKI ERKEKLER TEKNOLOJİK ÜRÜN ALIYOR

Öne çıkan kategoriler hakkında da bilgi veren Özkara, “Çelik bileklikler, minimalist yüzükler ve premium saatler, kadınların hediye listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Erkeklere alınacak hediyelerde ise kablosuz kulaklıklar, akıllı saatler, tabletler, çadır, termos, çok fonksiyonlu çakı, araç içi akıllı cihazlar, telefon tutucular, kablosuz şarj cihazları gibi ürünler ne çıkıyor” şeklinde konuştu.

MÜCEVHER SATIŞI 2 KAT ARTIYOR

Sevgililer Günü’nde mücevhere de talep oluyor. Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, özel günlerde satışların arttığını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Diğer aylara oranla 2- 2.5 kat artışlar olabiliyor. Bu yıl da yine aynı oranlarda artış bekliyoruz. Sevgililer günü aynı zamanda evlilik tekliflerinin de olduğu bir özel gün. Dolayısıyla her yıl tektaş satışlarında bir artış gözlemliyoruz. Aynı zamanda son dönemde tüm kadınların gözdesi olan su yolu bileklik ve kolyeler de bu dönemde en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.”

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75 MİLYON DAL ÇİÇEK İHRACATI

Antalya’daki seralarda da Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sevkiyatlarının sonuna yaklaştıklarını ifade etti. Geçen yılın Sevgililer Günü’ne kıyasla yüzde 20 oranında artış yaşadıklarını belirten Yılmaz, “Sevgililer Günü için 30 ülkeye, 75 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. 8-10 milyon dolarlık bir gelir bekliyoruz. Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Rusya’ya çiçek gönderdik. En çok tercih edilen kırmızı renkli çiçeklerimiz. Karanfil de yine en çok tercih edilen çiçek oldu” dedi.