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Madeni 5 TL piyasaya çıkıyor... İşte, madeni 5 TL'nin tasarım, basım ve piyasaya çıkış tarihi detayları

15.06.2024 - 16:21 | Son Güncelleme :
Madeni 5 TL piyasaya çıkıyor... İşte, madeni 5 TL'nin tasarım, basım ve piyasaya çıkış tarihi detayları | Ekonomi Haberleri

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de ilan edilen 5 lira değerindeki madeni paranın tedavüle çıkarılması tebliği, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hızlıca çalışma takvimine alındı. Basım işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanırken madeni 5 TL'lerin piyasaya çıkış tarihi de belirlendi.

100.yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.

5 TL'lik madeni paranın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer alıyor.

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İLK ETAPTA 450 MİLYON BASIM PLANLANIYOR

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilk etapta 450 milyon adet basım yapmayı planlıyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde 100. yıl logosu ile basılan hatıra parası ise 100 milyon adet olarak piyasaya sürülmüştü.

PİYASAYA ÇIKACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Darphane tarafından basımı tamamlanan madeni 5 TL'leri dağıtıma hazırlayan Merkez Bankası, bayramdan sonraki hafta içerisinde şubeler aracılığıyla piyasaya sürümü gerçekleştirecek.

ŞUBELERDEN TALEP EDİLEBİLECEK

Madeni 5 TL talebi olan işletmeler veya kuruluşlar, bayramdan sonraki hafta itibariyle illerinde bulunan Merkez Bankası şubelerinden taleplerini karşılayabilecek.


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