L'Oreal'den dev hisse satışı

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L'Oreal, yaklaşık 29,6 milyon Sanofi hissesini, hisse başına 101,5 euro ve toplam 3 milyar euro karşılığında Sanofi'ye satmayı kabul ettiğini duyurdu.

İşlemin tamamlanması ve geri satın alınan hisselerin iptal edilmesinin ardından L'Oreal, Sanofi'nin sermayesinin %7,2'sine ve oy haklarının %13,1'ine sahip olacak.

İşlem, özellikle son satın almaların ardından L'Oréal'in bilançosunu optimize edecek ve Grubun finansman kaynaklarını daha da çeşitlendirecek.

L'Oreal Finans Direktörü Christophe Babule konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı “Bu işlemi duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. L'Oreal ve Sanofi'nin 50 yılı aşkın süredir kurduğu güvenilir ilişkiye uygun olarak, sadık ve kilit bir hissedar olarak Sanofi'nin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz ve şirketin geleceğine güveniyoruz.”