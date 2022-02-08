Lagarde'dan 'enflasyon' mesajı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, “Gelen verileri yakından izleyecek ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendireceğiz” şeklinde değerlendirdi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Klaas Knot’un, dördüncü çeyrekte faiz artırımı olabileceği yönündeki açıklamalarının ardından, AMB Başkanı Christine Lagarde para politikasında gerçekleştirilecek her türlü değişikliğin “kademeli” olacağını belirtti.

Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu’na hitap eden Lagarde, AMB’nin “veri odaklı” hareket etmeye devam etmesinin, ekonominin koronavirüs pandemisi etkilerinden toparlanmaya başladığı dönemde çok daha önemli hale geldiğini söyledi. AMB yetkililerinin esnekliklerini korumaları gerektiğini ifade eden Lagarde, “Gelen verileri yakından izleyecek ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini dikkatle değerlendireceğiz” diye konuştu.