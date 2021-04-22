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Lagarde: Ekonomi ilk çeyrekte daralmış olabilir ama…

22.04.2021 - 16:41 | Son Güncelleme :
Lagarde: Ekonomi ilk çeyrekte daralmış olabilir ama… | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, “Ekonomi ilk çeyrekte daralmış olabilir ama ikinci çeyrekte büyüme olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, faiz kararının ardından basın toplantısında konuştu. Lagarde, piyasalardaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Euro Bölgesi'nin ekonomik büyümesine değinen Lagarde, "Gelen veriler, ekonomide ilk çeyrekte daralmaya ve ikinci çeyrek için büyümeye işaret ediyor." dedi.

Küresel talepte toparlanmanın ve mali tedbirlerin Euro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetleri desteklediğini aktaran Lagarde, Kovid-19 aşısının ekonomik faaliyette güçlü bir toparlanma beklentisinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

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Lagarde, orta vadeli ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli göründüğünü söyledi. Geçici faktörlerin etkisiyle Euro Bölgesi'nde enflasyonun yeniden artmaya başladığını ifade eden Lagarde, kur oranları ve enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından takip edilmeye devam edileceğini bildirdi.

"KAPSAMLI PARASAL DESTEK GEREKLİ"

Christine Lagarde, pandeminin etkileri azaldıkça ekonomik faaliyetlerdeki gerilemenin etkisinin de azalacağını, bu faaliyetleri desteklemek için kapsamlı parasal desteğin gerekli olduğunu söyledi.

Lagarde, Avrupa Kurtarma Fonu'nun daha hızlı, daha güçlü ve daha düzenli bir ekonomik toparlanmaya katkıda bulunacağını aktararak, "Avrupa Kurtarma Fonu'nun gecikme olmadan hayata geçmesi önemli." dedi.

ECB faiz kararı toplantısında Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) kademeli azaltılmasının tartışılmadığını bildiren Lagarde, PEPP'te alım hızının takvime değil, verilere bağlı olduğunu vurguladı.

“PANDEMİ KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEDEN ÖNCE UZUN BİR YOL VAR”

ECB Başkanı Lagarde, PEPP'te trendi anlamak için haftalık değil, aylık verilere bakılması gerektiğini belirterek, "Pandemi köprüsünü geçmeden önce uzun bir yol var." dedi.

Lagarde, gelen verilerin yılın ikinci çeyreğinde ECB'nin yüzde 1,3'lük büyüme öngörüsünü destekleyip desteklemediğine ilişkin soru üzerine, verilerin mart tahminlerini desteklediğini ancak bu konunun haziran analizlerinde tam belli olacağını söyledi.

ECB'nin politikasının ABD Merkez Bankası (Fed) politikası ile hareket etmeyeceğini belirten Lagarde, iki merkez bankasının hedeflerinin farklı olduğunu kaydetti.

ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.


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