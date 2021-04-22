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ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

22.04.2021 - 16:13
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında | Ekonomi Haberleri

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 547 bin ile beklentilerin altında kaldı.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 17 Nisan ile biten haftada beklentilerin altında kalarak 547 bin seviyesinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 617 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 586 bin kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. ​


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