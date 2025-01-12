KVKK’dan kargo etiketi uyarısı.... Kişisel bilgiler risk altında

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayımlanan makaleye göre, kargoların üzerindeki barkodlar alıcıların ad, soyad, adres, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi hassas verilerini açıkça ortaya koyabiliyor. Bu durum, kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabilir. Makale, barkodlara alternatif olarak QR kod kullanımını öneriyor. Bu sistemde yalnızca kargo görevlisinin oturum açarak erişebileceği bir yapı ile kişisel verilerin gizliliği sağlanabilir. Makale, kişisel verilerin korunması için şu önerileri sıralıyor:

Alıcının ad-soyadı yerine harf ve sayılardan oluşan bir kullanıcı kodu kullanılabilir.

QR kod tabanlı bir sistemle, yalnızca kargo görevlisinin erişim yetkisi olduğu bir yapı oluşturulabilir.

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Uçtan uca şifreleme yöntemiyle, alıcı ve gönderici arasındaki mesajların yalnızca taraflarca erişilebilir olması sağlanabilir.

CAYDIRICI CEZA GETİRİLMELİ

KVKK’nın makalesinde, kişisel veri ihlallerinde uygulanan cezaların düşük olması nedeniyle caydırıcılık sağlayamadığı belirtilirken, çevrimiçi alışverişin ve kargo işlem hacimlerinin büyüklüğü göz önüne alındığında cezaların artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl, kargo şirketinde çalışan bir kurye, teslimat yaptığı bir müşteriye cep telefonundan taciz içerikli mesaj göndermişti. KVKK, önlemleri almadığı gerekçesiyle kargo şirketine 250 bin TL para cezası uygulamıştı.