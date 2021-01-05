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Kuveyt 2 yeni petrol sahası keşfetti

05.01.2021 - 11:49
Kuveyt 2 yeni petrol sahası keşfetti | Ekonomi Haberleri

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı el-Faris, iki yeni petrol sahası keşfedildiğini duyurdu.

 

Kuveyt Petrol ve Su Bakanı Muhammed el-Faris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkinin, Kuveyt'in kuzeybatı kesiminde, ikincisinin ise ülkeninkuzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Kuveytli Bakan, yeni keşfedilen petrol sahalarının, ülkenin kuzeyine stratejik bir önem kazandırdığını vurguladı.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye olan Kuveyt'in petrol üretimi, normal şartlarda günlük yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.


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