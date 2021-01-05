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Bakan Pekcan: Yılı tarihi rekorla kapattık

05.01.2021 - 11:52 | Son Güncelleme :
Bakan Pekcan: Yılı tarihi rekorla kapattık | Ekonomi Haberleri

Bakan Pekcan, "2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 yılını ihracatta tarihi bir rekorla kapattığımızı belirterek; "Aralıkta ihracat 2019'un aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Bu, ihracatçımızın ve Türkiye’nin başarısıdır. 2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. 2020 yılı ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir. 2020'de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3, altın hariç tutulduğunda da yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir" şeklinde açıkladı.


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