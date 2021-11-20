  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kuşadası'na 2022'de 750 bin turist gelecek
‹ Önceki Haber Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Sonraki Haber › SPK'dan lisans alımı iddialarına ilişkin açıklama SPK'dan lisans alımı iddialarına ilişkin açıklama

Kuşadası'na 2022'de 750 bin turist gelecek

20.11.2021 - 11:57
Kuşadası'na 2022'de 750 bin turist gelecek | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası'na 2022 yılında gelmek üzere 650 kruvaziyer gemisi ile 750 bin turist rezervasyon yaptırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bu yıl az geminin uğradığı Kuşadası'nda durağan sezon geçiren kent esnafı, 2022'deki gemi rezervasyonlarından dolayı yeni sezona umutlu giriyor.

"Yüzen otel" olarak da bilinen kruvaziyerlerin en fazla uğradığı yerlerden biri olan Kuşadası, salgın sürecinde verilen aradan sonra ilk gemiyi ekim ayında ağırladı.

Dev gemiler kent ekonomisinin can damarlarından birini oluşturuyor. Gün doğumunda limana yanaşan gemiler, gün batımıyla kentten ayrılıyor. Günün bir bölümünde Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret eden binlerce turist, daha sonra kent merkezinde alışveriş yapıyor.

Salgın dolayısıyla yaz sezonunu durağan kapatan ilçe esnafı, ekimden sonra başlayan gemi trafiğinden dolayı mutlu. Normalde kasım ve aralık ayında neredeyse geminin uğramadığı ilçeye bu iki ayda 13 gemi gelecek. Kuşadası, kruvaziyer turizmde asıl sıçramayı ise gelecek yıl yapacak. Gelecek yıl için 650 gemi ve 750 bin turistin Kuşadası rezervasyonları şimdiden hazır. Dev gemilerden inecek 750 bin yolcuyu misafir edecek olan Kuşadası esnafı da bu durumdan bir hayli memnun.

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, 2020'de limanda gemi trafiğinin olmadığını bu yılın sonuna doğru hareketliliğin başladığını söyledi.

Kruvaziyerlerin kente ve ülkeye döviz girdisi sağladığını belirten Güngör, şöyle devam etti: "1 Ekim'den itibaren yoğun bir gemi talebi başladı. Yıl sonuna kadar 30 gemi bekliyorduk. Şu ana kadar 17 gemi seferimiz oldu. Yıl sonuna kadar 13 gemi daha gelecek. Geç de olsa bizi mutlu eden bir durum. Özellikle Kuşadası ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Normalde kasım ve aralık ayları daha sakin geçer. Daha az sayıda geminin geldiği aylardır ama bu yoğun talep gecikmiş olmakla birlikte aslında Kuşadası, yılın bu son üç ayını çok yoğun gemi trafiğiyle geçiriyor."

"ÇARŞIDA BİR BAYRAM HAVASI VAR"

Salgının ekonomik anlamda büyük sıkıntılara yol açtığını ifade eden Güngör, bu tablodan en fazla esnafın etkilendiğini dile getirdi.
Sektördeki toparlanmanın 2022'de başlayacağını düşündüğünü belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Kruvaziyerler esnaf için önemli bir can suyu. Şu mevsimde 30 gemi az değildir. Dolayısıyla çarşıda bir bayram havası var. Herkes çok mutlu. 2022'de de çok iyi bir etki oluşturacaktır. Kuşadası ekonomisi önemli ölçüde kruvaziyer turizm üzerinde dönmekte. Dolayısıyla herkes heyecanla 2022'nin iyi bir şekilde geçmesini bekliyor. 2022 dünya genelinde bir toparlanma senesi olacak. Türkiye de bu anlamda en güçlü toparlanan ülkelerden biri olacaktır. Şu anki rakamlara baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonu var. Bu, Kuşadası'nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı. Önemli aksilik olmadığı müddetçe bunların gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla 2022'de bizi çok iyi bir sezon benziyor. "

"GEMİ VARSA KUŞADASI VARDIR"

İlçede esnaflık yapan Zeki Çalışır da 2 yıl aradan sonra tekrar kruvaziyerlerin gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Dev gemilerin önemli bir döviz kaynağı olduğuna işarete den Çalışır, "Bizim ekmek kapımız kruvaziyer limanı, Kuşadası'nın çok önemli bir ticaret kaynağıdır. Kruvaziyer gemilerinin ve yolcuların gelmesi bizim için olmazsa olmaz. İnanıyorum ki önümüzdeki sene güzel bir sezon geçireceğiz." dedi.

Murat Taşın da salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıl gemilere hasret kaldıklarını ifade etti.

Yaşanan sıkıntılara rağmen umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getiren Taşın, "Gemi varsa Kuşadası vardır. Gemi yoksa yoktur. Bundan sonra iyi olacak inşallah. Bu sene gelen gemiler de seneye referanstır. Gemi müşterisi her şey demektir. Esnafın yüzünü güldürür." diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.737 Değişim: 0,03% Hacim : 29.078 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.728 19.11.2021 Yüksek 1.759
Açılış: 1.749
11,2516 Değişim: 1,95%
Düşük 10,8299 19.11.2021 Yüksek 11,3463
Açılış: 11,036
12,7077 Değişim: 1,14%
Düşük 12,3010 19.11.2021 Yüksek 12,8301
Açılış: 12,5646
668,22 Değişim: 1,17%
Düşük 647,01 19.11.2021 Yüksek 679,45
Açılış: 660,50
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.