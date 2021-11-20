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Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

20.11.2021 - 11:02
Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,03, altının gram satış fiyatı yüzde 11,95, dolar/TL yüzde 11,62, Euro/TL yüzde 10,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.672,35, en yüksek 1.759,19 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,03 artarak 1.737,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 11,95 kazanımla 665,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 11,92 artışla 4.403,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 961,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.076,00 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 11,62 değer kazanarak 11,1250 liraya, avro da yüzde 10,42 artarak 12,5840 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,81, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,73 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.


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