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Kurulan şirket sayısı yüzde 6,3 arttı

27.05.2022 - 14:07
Kurulan şirket sayısı yüzde 6,3 arttı | Ekonomi Haberleri

2022’nin ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı. 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,5 azaldı. 2022’nin ilk 4 ayında, 2021’in ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 45,7 kapanan kooperatif sayısı yüzde 94,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,3 azalış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 25,5 ARTIŞ OLDU

Nisan 2022’de, Nisan 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 25,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 14,8 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,0 azaldı. Nisan 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 125,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,0 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,9 arttı. Nisan 2022’de kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalış oldu.Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,9 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,0 kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,8 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 59,0 artış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 23,3 azalış gerçekleşti.

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NİSAN 2022’DE BAYBURT’TA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Nisan 2022’de kurulan toplam 10 bin 914 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7’si limited şirket, yüzde 12,8’i anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8’i İstanbul, yüzde 9,7’si Ankara, yüzde 6,1’i İzmir’de kuruldu. Bu ay Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmedi. Nisan 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

2022 yılında toplam 43 bin 788 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 37 bin 726 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 76,8’ini, 5.457 anonim şirket ise yüzde 22,3’ünü oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 1,7 oranında azaldı.

Nisan 2022’de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 705’i ticaret, bin 613’ü imalat ve bin 116’sı inşaat sektöründe kuruldu. 759 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu. Nisan 2022’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 759’u toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444’ü inşaat, 250’si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 737’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 306’sı inşaat 286’sı imalat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 721’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 235’i inşaat, 176’sı imalat sektöründe.

NİSAN 2022’DE KURULAN 163 KOOPERATİFİN 79’U KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Nisan 2022’de kurulan 163 Kooperatifin 79’u Konut Yapı Kooperatifi 34’ü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 27’si İşletme Kooperatifi olarak kuruldu.

NİSAN 2022’DE BİN 650 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Nisan 2022’de kurulan bin 650 yabancı ortak sermayeli şirketin 860’ı Türkiye, 136’sı Rusya Federasyonu, 120’si İran ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan bin 650 yabancı ortak sermayeli şirketin 142’si anonim, bin 508’i limited şirket. 2022 yılında kurulan şirketlerin 862’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 346’sı Gayrimenkul acenteleri ve 296’sı İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,3’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.


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