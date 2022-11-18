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Kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 arttı

18.11.2022 - 13:08 | Son Güncelleme :
Kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 arttı | Ekonomi Haberleri

2022’nin ilk 10 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 arttı. Bu dönemde 112 bin 26 şirket kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk 10 ayında, 2021’in ilk 10 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 30,5 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,1 azaldı. BU dönemde 112 bin 26 şirket kuruluşu gerçekleşti.

2022’nin ilk 10 ayında, 2021’in ilk 10 ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 55,9 kapanan kooperatif sayısı yüzde 19,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 6,7 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 33,3 ARTTI

Ekim 2022’de, Ekim 2021’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 48,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,4 arttı.

Ekim 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 13,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,5 artmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 7 azalış oldu.

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EKİM 2022’DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 13,2 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,9 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,1 azalmış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,6 artış gerçekleşti.

EKİM 2022’DE GÜMÜŞHANE VE ARDAHAN’DA ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞMEDİ

Ekim 2022’de kurulan toplam 12.632 şirket ve kooperatifin yüzde 86,3’ü limited şirket, yüzde 12,2’si anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,1’i İstanbul, yüzde 9,9’u Ankara, yüzde 5,6’sı İzmir’de kurulmuştur.

Bu ay Gümüşhane ve Ardahan’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Ekim 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 10,7 oranında arttı.

2022 yılında toplam 113.577 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 97.968 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 70,6’sını, 14.042 anonim şirket ise yüzde 29,1’ini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre yüzde 10,7 oranında arttı.


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