  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı
‹ Önceki Haber Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyon açığı yükseldi Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyon açığı yükseldi Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı

18.03.2022 - 10:37
Kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 arttı | Ekonomi Haberleri

Ocak-Şubat döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Şubat ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2022’nin ilk iki ayında, 2021’in aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,6 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,6 azaldı. 2022’nin ilk iki ayında, 2021’in ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 691,7 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 17,8 azalma oldu.

Şubat 2022’de, Şubat 2021’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 4,1 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,4 azaldı. Şubat 2022’de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 0,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 450 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,5 azalma oldu.

##$HABER_1473382$##

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,8 oranında azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,3 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 24,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,2 kapanan kooperatif sayısında yüzde 46,8 azalma gerçekleşti.

Şubat 2022’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Şubat 2022’de kurulan toplam 9 bin 987 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8’i limited şirket, yüzde 12,8’i anonim şirket, yüzde 1,4’ü ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,5’i İstanbul, yüzde 9,3’ü Ankara, yüzde 6,3’ü İzmir’de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şubat 2022’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azaldı. 2022 yılında toplam 21 bin 513 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 638 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 78,6’sını, 2 bin 606 anonim şirket ise yüzde 19,5’ini oluşturuyor. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 6,5 oranında azaldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.144 Değişim: 0,50% Hacim : 26.782 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.133 18.03.2022 Yüksek 2.149
Açılış: 2.141
14,7972 Değişim: 0,65%
Düşük 14,6600 18.03.2022 Yüksek 14,8245
Açılış: 14,7018
16,3794 Değişim: 0,33%
Düşük 16,2537 18.03.2022 Yüksek 16,4202
Açılış: 16,3255
918,53 Değişim: 0,15%
Düşük 911,68 18.03.2022 Yüksek 924,63
Açılış: 917,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.