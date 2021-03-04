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Küresel gıda fiyatları 7 yılın zirvesinde

04.03.2021 - 17:47 | Son Güncelleme :
Küresel gıda fiyatları 7 yılın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, küresel gıda fiyatlarının Temmuz 2014'ten beri en yüksek seviyesinde olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nden (FAO) yapılan açıklamaya göre, yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, şubatta ortalama 116 puanla ocak ayına kıyasla yüzde 2,4 artış göstererek Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Şubat 2020'ye göre ise artış yüzde 26,5 oldu. Küresel gıda fiyatları, bitkisel yağlar ve şeker kaynaklı olmak üzere üst üste 9'uncu ayda da artış gösterdi.

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FAO Tahıl Fiyat Endeksi, yüzde 17,4 artan sorgum fiyatlarının etkisiyle aylık yüzde 1,2 arttı. Artışta, Çin'den gelen güçlü talep etkili oldu. FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi de yüzde 6,2 artarak Nisan 2012'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Palmiye, soya, kolza ve ayçiçek yağı fiyatları da yükseliş kaydetti.

Şeker Fiyat Endeksi, Asya'dan gelen güçlü ithalat talebiyle birlikte ana üretici ülkelerdeki üretim düşüşlerinin daha sıkı küresel tedarikler konusunda süregelen endişelere yol açması sonucu ocak ayına göre yüzde 6,4 arttı. Tayland'da üretimdeki toparlanma ve Hindistan'da pozitif mahsul beklentisi fiyat artışını baskıladı.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 1,7, FAO Et Fiyat Endeksi de yüzde 0,6 arttı. FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı. Rapora göre, bu yıl küresel buğday üretiminin artarak 780 milyon ton ile yeni bir rekora ulaşması bekleniyor.


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