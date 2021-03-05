Fed Başkanı Powell: Yakın zamanda ilerleme kaydedilecek | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, Fed'in tam istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda "yakın zamanda ilerleme kaydedileceğine dair geçerli nedenler olduğunu" vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'liler tekrar işlerine geri dönene kadar para akışının sağlandığı kanalları gevşek tutacakları taahhütünü tekrar etti.

Dün yaptığı açıklamalarda Powell, aşıların dağıtılması ve hükümetin mali musluklarının açılmasıyla, Fed'in tam istihdam ve %2'lik enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda "yakın zamanda ilerleme kaydedileceğine dair geçerli nedenler olduğunu" vurguladı.

Ancak "Bu hedeflerin gerçekleşmesi uzun bir zaman alacak...Tam istihdam değerlendirmemizle iş gücü piyasasının istikrara kavuşmasını istiyoruz" diyen Powell, Fed'in faiz oranlarını sıfıra yakın tutma ve aylık tahvil alımlarını devam ettirme vaadini tekrar ederek, "Sabırlı olacağımızı öngörüyorum" dedi ve "toparlanmasına hâlâ uzun bir yol olan" ekonomi için para politikasının destekleyici olarak kalacağını belirtti.

Powell'ın bu açıklaması Fed'in 17 Mart'ta yapılacak bir sonraki para politikası toplantısından önceki muhtemelen son açıklaması oldu. Powell, merkez bankasının şirketler ve aileler için düşük tutmaya çalıştığı borçlanma maliyetlerini yatırımcıların yükseltmeye çalıştığını belirterek, ABD Hazine tahvil getirilerinde son zamanlardaki artışın endişe yaratabileceğini ifade etti.

Powell, tahvil faizlerindeki artışın "ciddi olduğunu ve kendisinin dikkatini çektiğini" söyledi ancak bu artışı "düzensiz" bir durum olarak değerlendirmediğini ve Fed'in tahvil alımlarını artırarak uzun vadeli tahvil oranlarını zorla düşürmesine yol açacak bir durum olmadığını belirtti. Fed'in mevcut durumda aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımı bulunuyor.

Powell "Mevcut para politikası duruşumuz uygun" dedi. Powell'ın Fed'in getirilerdeki bu artışı kısıtlamak için herhangi bir acil adım atmayacağına işaret ettiği sırada, ABD Hazinesi'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin getirisi 5 baz puan daha yükseldi ve ABD borsası düştü.

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