‹ Önceki Haber Almanya'da imalat PMI 34 ayın zirvesinde Almanya'da imalat PMI 34 ayın zirvesinde Sonraki Haber › Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: Kademeli düşüş bekleniyor Ekonomistler enflasyon verilerini değerlendirdi: Kademeli düşüş bekleniyor

Küresel doğal gaz talebi yükseliyor

04.01.2021 - 14:47
Küresel doğal gaz talebi yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, "Bazı bölgelerde gaz fiyatları rekor düzeylere çıktı. Yıl sonunda Türkiye dahil bazı bölgelerdeki doğal gaz talebi önemli oranda arttı" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus RBK TV'ye verdiği mülakatta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel doğal gaz talebinin 2020'de yüzde 3 azaldığını söyledi.

Doğal gaz piyasalarının yıl sonuna doğru ise toparlandığına işaret eden Novak, "Küresel piyasalar neredeyse tamamen toparlandı. Bazı bölgelerde, özellikle de Asya-Pasifik bölgesinde gaz fiyatları rekor düzeylere çıktı. Avrupa'da da fiyatlar bin metreküpte 220 dolara kadar yükseldi. Yıl sonunda Türkiye dahil bazı bölgelerdeki doğal gaz talebi de önemli oranda arttı." değerlendirmesinde bulundu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rusya'nın boru hatlarıyla doğal gaz ihracat yetkisine sahip tek şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'nin ocak-ekim döneminde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 44,4 azalarak 19 milyar dolara gerilemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.497 Değişim: 1,35% Hacim : 20.375 Mio.TL Son veri saati : 15:13
Düşük 1.479 04.01.2021 Yüksek 1.500
Açılış: 1.482
7,3690 Değişim: -0,82%
Düşük 7,3404 04.01.2021 Yüksek 7,4426
Açılış: 7,4299
9,0607 Değişim: -0,15%
Düşük 9,0005 04.01.2021 Yüksek 9,1380
Açılış: 9,0747
458,15 Değişim: 1,14%
Düşük 452,05 04.01.2021 Yüksek 459,61
Açılış: 452,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.