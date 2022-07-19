Kur korumalı mevduata haziranda 16.1 milyar lira | Ekonomi Haberleri

Bütçe haziran ayında 31.1 milyar lira açık verdi. Geçen yıl haziran ayında bütçe 25 milyar lira açık vermişti. Kur korumalı mevduat için haziran ayında 16 milyar 137 milyon liralık ödeme yapıldı. Böylece kur korumalı mevduat için bu yılın şubat ayından itibaren yapılan toplam ödeme 37.2 milyar liraya ulaştı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre haziran ayında bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87.1 oranında artışla 212.1 milyar lira, gelirler yüzde 104.9 oranında artışla 181 milyar lira oldu. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 100.7 oranında artan cari transferlere 106.7 milyar lira aktarıldı. Bütçede sermaye giderleri adı altında gösterilen yatırımlara ise 18.5 milyar liralık harcama yapıldı.

Faiz giderleri ise geçen yılın ayına göre yüzde 35.6 oranında artışla 12.8 milyar lira oldu. Bütçe rakamlarına ek bütçe ile yapılan düzenlemeler de yansıtıldı. Buna göre bütçe giderlerinin büyüklüğü 2.8 trilyon, gelirleri 2.5 trilyon lira olarak yer aldı. Haziran ayındaki 212.1 milyar liralık harcama ile 2.8 trilyon liralık bütçenin yüzde 7.5’u harcanmış oldu. Bütçe giderleri geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 76.7 oranında artışla 1 trilyon 171 milyar lira, bütçe gelirleri ise yüzde 100.6 oranında artışla 1 trilyon 265 milyar lira oldu. 2.8 trilyon liralık büyüklüğü çıkan bütçenin yüzde 41.4’ü yılın ilk yarısında harcanmış oldu.

Vergi gelirleri haziran ayında yüzde 108.4 oranında artışla 152.6 milyar lira oldu. Haziranda en fazla tahsilatı artan vergi kalemi ithal ürünler üzerinden alınan KDV’den geldi. Bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 154.8 oranında artan bu kalemden 54.6 milyar liralık gelir elde edildi. Özel tüketim vergisinden de yüzde 113.5 artışla 38.9 milyar liralık gelir elde edildi.

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