IMF tahminlerde revizyona gidebilir | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bali’de düzenlenen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının ardından yeni küresel görünüm raporunda kayda değer bir revizyon gerçekleştirme sinyali verdi.

Kurum, bir sonraki raporunda küresel ekonomik görünüm beklentisini aşağı çekmeye hazırlanırken; IMF Strateji, Politika ve İnceleme Direktörü Ceyla Pazarbaşıoğlu, “Artan gıda ve enerji fiyatları, gelişmekte olan pazarlara sermaye akışının yavaşlaması, devam eden pandemi ve Çin’deki yavaşlama, politika yapıcılar için işi çok daha zorlu hale getiriyor. Küresel ekonomiyi gerçekten etkileyen şoklar ardı ardına yaşanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) Araştırma Direktörü Hyun Song Shin ise “Yumuşak inişe giden yol daralıyor. Bunun hala uygulanabilir bir yol olduğunu düşünüyoruz ama kesinlikle çok kolay değil. Merkez bankalarının para politikası kararlarını hızlı ve kararlı bir şekilde aldığı ve enflasyona önden yüklemeli tepki verdiği yerlerde, yumuşak bir iniş için daha elverişli bir ortam var” dedi.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, ABD’nin bir resesyondan kaçınabilecek durumda olduğunu ancak beklentilerin çok bozulduğunu ve bunun “kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet” haline gelebileceğini ifade etti. IMF nisan ayında küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.4’ten yüzde 3,6’ya düşürmüştü. Kurumun bir sonraki raporunu 26 Temmuz’da açıklaması bekleniyor.

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