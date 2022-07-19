  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • IMF tahminlerde revizyona gidebilir
‹ Önceki Haber Türk yöneticiye uluslararası görev Türk yöneticiye uluslararası görev Sonraki Haber › Kur korumalı mevduata haziranda 16.1 milyar lira Kur korumalı mevduata haziranda 16.1 milyar lira

IMF tahminlerde revizyona gidebilir

19.07.2022 - 09:05
IMF tahminlerde revizyona gidebilir | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bali’de düzenlenen G-20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısının ardından yeni küresel görünüm raporunda kayda değer bir revizyon gerçekleştirme sinyali verdi.

Kurum, bir sonraki raporunda küresel ekonomik görünüm beklentisini aşağı çekmeye hazırlanırken; IMF Strateji, Politika ve İnceleme Direktörü Ceyla Pazarbaşıoğlu, “Artan gıda ve enerji fiyatları, gelişmekte olan pazarlara sermaye akışının yavaşlaması, devam eden pandemi ve Çin’deki yavaşlama, politika yapıcılar için işi çok daha zorlu hale getiriyor. Küresel ekonomiyi gerçekten etkileyen şoklar ardı ardına yaşanıyor” değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) Araştırma Direktörü Hyun Song Shin ise “Yumuşak inişe giden yol daralıyor. Bunun hala uygulanabilir bir yol olduğunu düşünüyoruz ama kesinlikle çok kolay değil. Merkez bankalarının para politikası kararlarını hızlı ve kararlı bir şekilde aldığı ve enflasyona önden yüklemeli tepki verdiği yerlerde, yumuşak bir iniş için daha elverişli bir ortam var” dedi.

Moody’s Analytics Başekonomisti Mark Zandi, ABD’nin bir resesyondan kaçınabilecek durumda olduğunu ancak beklentilerin çok bozulduğunu ve bunun “kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet” haline gelebileceğini ifade etti. IMF nisan ayında küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4.4’ten yüzde 3,6’ya düşürmüştü. Kurumun bir sonraki raporunu 26 Temmuz’da açıklaması bekleniyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.502 Değişim: 2,07% Hacim : 31.731 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.448 19.07.2022 Yüksek 2.502
Açılış: 2.449
17,5441 Değişim: 0,64%
Düşük 17,4264 19.07.2022 Yüksek 17,5892
Açılış: 17,4324
17,9444 Değişim: 1,30%
Düşük 17,6727 19.07.2022 Yüksek 18,0633
Açılış: 17,714
965,68 Değişim: 0,64%
Düşük 956,38 19.07.2022 Yüksek 971,35
Açılış: 959,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.