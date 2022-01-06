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"Kur korumalı mevduat hesapları 91-92 milyar TL oldu"

06.01.2022 - 15:59
"Kur korumalı mevduat hesapları 91-92 milyar TL oldu" | Ekonomi Haberleri

Halkbank Genel Müdürü Arslan, ‘’Kur korumalı mevduat hesapları toplam 91-92 milyar TL’yi buldu. 1-2 gün içinde 100 milyar TL'yi geçebileceğini düşünüyoruz. Tasarruflarınızı Türk Lirası’na çevirdiğinizde döviz ve altındaki artış tutarını sistem size garanti ediyor. Bu sistemin ekonomiye, ülkenin üretimine, milli paramızın değer kazanmasına faydası oluyor. Vatandaşlarımız sisteme güvensinler, kazanan Türkiye olacaktır’’ dedi.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’de kadın girişimci ekosisteminin gelişimini desteklemek amacıyla başlattıkları Üreten Kadınlar Yarışması’nın basın toplantısında konuştu. Arslan, toplantı sonrası Türk Lirasını koruma ve destekleme amaçlı atılan adımlar ve döviz kuruyla ilgili görüşlerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin görüşlerini paylaşan Arslan, "Cumhurbaşkanımızın 20 Aralık akşamı bakanlar kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik paket kamuoyuyla paylaşıldı. Bu paketin en önemli maddelerinden biri kur korumalı mevduat hesabıydı. Vatandaşların tasarruflarındaki değer artışlarını koruyabilecek çok ciddi bir güvence sistemi getirildi. Kur korumalı mevduat hesapları toplam 91-92 milyar TL’yi buldu. 1-2 gün içinde 100 milyar TL'yi geçebileceğini düşünüyoruz. Halkımızın kur korumalı mevduat hesaplarına çok ciddi bir eğilimi var. Kur korumalı mevduat hesabı çok önemli bir finansal ürün, avantajları var. Bu finansal araçta size bir sabit getiri oranı veriliyor. Döviz oranına da endeksli oluyor, bunun sonucunda sabit getiri oranı dövizin yükseliş oranından düşükse, yüksek olan dövizdeki artış olanını alıyorsunuz. Açıklanan ekonomik paketler sonucu döviz veya altın tasarrufunuz var ise birikiminizi buralarda tutmaya gerek kalmıyor. Tasarruflarınızı Türk Lirası’na çevirdiğinizde döviz ve altındaki artış tutarını sistem size garanti ediyor. Bu sistemin ekonomiye, ülkenin üretimine, milli paramızın değer kazanmasına faydası oluyor. Vatandaşlarımız bu sisteme güvensinler, kazanan Türkiye olacaktır" diye konuştu.

"DÖVİZDEKİ KISA SÜRELİ İNİŞ ÇIKIŞLARDAN TEDİRGİN OLMAMAK GEREKİR"

Dövizde kısa dönemlerdeki iniş çıkışlardan tedirgin olmamak gerektiğini de dile getiren Arslan, ‘’Dalgalı kur sistemiyle çalışan bir ülkeyiz. Dövizdeki inişler çıkışlar sadece bizim ülkemize yönelik bir özellik değildir. Dünyadaki gelişmeler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının açıkladığı para politikaları dövizde hareketliliğe neden olabiliyor. Kısa dönemlerdeki iniş ve çıkışlardan tedirgin olmamak gerekir, sistem kontrol altında. Güçlü çalışan bir merkez bankamız ve ekonomi yönetimimiz var. Ekonomide gerekli tedbirler alınıyor. Finansal piyasalarda denge oluşturacak döviz kuru sağlanıyor. Şuanda yaşadığımız süreç sağlıklı bir süreçtir. Ülkemizin ekonomik altyapısı çok güçlü, iş dünyamız çok güçlü, kurumlarımız güçlü, bankalarımızın mali durumları güçlü. Biz ülkemizi üretim ihracat istihdam yatırım noktasında daha ileri seviyeye taşıyacağız. Vatandaşlarımız rahat olsunlar, tasarruflarımızı Türk Lirası’nda yapalım, Türk Lirasına sahip çıkalım’’ ifadelerini kullandı.


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