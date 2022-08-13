Kruvaziyer gemilerde 7 ayda 40 kat artış | Ekonomi Haberleri

Yılın ilk 7 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yaklaşık 40 kat artarak 437’ye ulaştı. Söz konusu dönemde Kuşadası, 220 adet kruvaziyer gemisiyle Türkiye’ye gelen tüm kruvaziyer gemilerin yarısına hizmet vererek en çok geminin yanaştığı liman oldu.

Kuşadası’nı, 79 adet gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı. Aynı dönemde, toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusu ağırlandı. Bunun 25 bin 739’unu gelen yolcu, 34 bin 997’sini giden yolcu, 316 bin 188’ini ise transit yolcu oluşturdu. 212 bin 486 yolcu ile en fazla yolcu trafiği Kuşadası Limanı’nda yaşandı. Bu limanı 98 bin 33 yolcu ile İstanbul Galataport, 28 bin 629 yolcu ile Bodrum Limanı takip etti.

MAYIS AYI ZİRVEDE

Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında bu yıl 136 gemi ile en çok gemi mayıs ayında limanlara yanaştı. Haziranda 122 kruvaziyer gemisi ile yolcu trafiği 115 bin 907 oldu. Temmuz ayında Türkiye limanlarına 120 adet kruvaziyer gemisi yanaştı. Temmuz ayında Türkiye limanlarına 10 bin 707 yolcu gelirken, 13 bin 478 yolcu çıkış yaptı. 96 bin 922 yolcunun da transit geçiş yaptığı belirlendi. Bu dönemde toplam yolcu trafiği 121 bin 107 oldu. Ağustos ayında Karadeniz’in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden olan Sinop ve Trabzon’a 5 yıl aradan sonra ve Amasra Limanı’na da ilk kez kruvaziyer gemisi yanaştı.

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