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‘Krizin derinleşmemesi en büyük temennimiz’

27.02.2022 - 11:41 | Son Güncelleme :
‘Krizin derinleşmemesi en büyük temennimiz’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye turizmi son dönemlerde yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen umutlarını koruyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2021’de pandemiye rağmen turizm sektörü olarak güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Otel ile Azure Villaları, Cornelia Golf Club, Cornelia Sport Club ve NEST Uluslar arası Kongre ve Fuar Merkezi’nden oluşan tesislerimizle Cornelia Grubu olarak, 2021 yılında 52 ülkeden misafir ağırladık. 2022 yılı içinse bu sayıyı yeniden 56’ya çıkaracak. Hem ülkemizde hem dünyada üzüntülere de sebep olan zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri olduğumuz kesin. Olabilecek en makul sürede normale döneceğimizi düşünerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Rusya ve Ukrayna krizinin derinleşmemesi en büyük temennimiz. Her iki pazara da ihtiyacımız var. Hem Rusya hem Ukrayna olmazsa olmaz pazarlarımız. Rusya, biliyorsunuz Almanya’yı geçen yıl geride bıraktı. Ukrayna’da 2 milyonu zorluyor. Bu 2 pazarın olmayışı Antalya için önemli bir handikap olacaktır ama umutluyuz. Rusya’nın rezervasyon akışı Ukrayna’ya göre daha rahat şu anda. Daha çok etkilenen ülke Ukrayna diye düşünüyoruz ama her iki ülke açısından da en doğru değerlendirmeleri süreci takip ederek ileriki günlerde daha iyi yapabiliriz. Turizmciler olarak bir bekleme sürecindeyiz. İki pazardan da umutluyuz. Gelişmeler bizi belli ölçüde hedefimizden uzaklaştırabilir ama diğer tüm güçlü pazarlarımıza ve de muhtelif alternatif pazarlara odaklanarak yine de iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

RUSYA VE UKRAYNA

Antalya turizmcilerinin sezona hazır olduğunu söyleyen Zafer Alkaya, “ 2019 yılı Antalya’nın 15 milyonu aşan turist sayısıyla parlak bir yıl oldu. Burada 15 milyon turisti sağlayan en önemli ülkelere baktığımız zaman birinci sırada Rusya’yı görüyoruz. 5.5 milyon Rus ağırladık ve Rusya, Almanya’yı geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.İkinci olarak 2.6 milyon Alman gelmiş, üçüncü sırada Ukrayna var. 1 milyon civarında Ukrayna’lı gelmiş. Dördüncü sırada İngiltere var. 700 bin İngiliz gelmiş. Polonya beşinci sırada 550 bin Polonya’lı gelmiş. Altıncı sırada Hollanda, ki önemli bir pazardır Orta Avrupa’da. 450 bin de Hollanda’lının geldiğini tespit ediyoruz. 2020 yılında Antalya’ya pandemi nedeniyle 3.5 milyon turistin geldiği bir yıldan söz ediyoruz. Bunun 1.5 milyonu da Rus turist bu doluluğu sağlamış. 2021 yılını toparlanma yılı olarak görüyoruz. Antalya bir toparlanma sürecine girdi ve 9 milyonu aşan bir turist sayısını buldu. Burada yine Rusya 3.5 milyon turistle birinci sırada. Ukrayna, ikinci sıraya yükseldi, 1.3 milyon turistle. Buradan da Rusya ve Ukrayna’nın ne kadar değerli olduğunu görmemiz açısından çok önemli bir saptama bu” ifadelerini kullandı.


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