Kritik ABD işsizlik başvuruları verileri açıklandı

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ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 14 bin kişi artışla 217 bine ulaştı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 210 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 201 binden 203 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 750 azalarak 212 bin 750'ye indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 4 Ocak ile biten haftada 18 bin kişi azalışla 1 milyon 859 bine düştü.