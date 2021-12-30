Kriptoda düzenleme arayışı | Ekonomi Haberleri

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş kripto para sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre 6 saat süren toplantıda yurt dışında kripto para piyasasında alım satımın yasaklanması gündeme geldi. Yurtdışı kripto para piyasalarında alım satımın dolarla yapılmasının bu yönelimde etkili olduğu belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre; sektör temsilcilerinin görüşlerinin dinlendiği toplantıda bir sektör temsilcisi, “Birinci olarak, yurtdışından dolar gelir mi? Evet bir güvenlik sistemi kurarsak, yurtdışından çok yatırımcı alırız. Takasbank’ın sahipliğini bilirsem, hacker ve hırsızlığa karşı ne şekilde sigortalatabilirsem, o zaman biz dijital varlıkların İsviçresi olarak Türkiye’yi konumlandırabiliriz. Şu bütün dünyada belirsiz, tam tanım konulamamış. İkinci bir nokta da şu TODEX örneğinden bahsettik. Eğer biz kapalı bir sisteme geçecek olursak, geçiş sürecini diyelim ki 6 ay, burada önemli düzenlemeler yapmamız gerekir” dedi. Elitaş toplantıda kripto para piyasasında yaşananları bilim kurgu filmlerine benzeterek, “Bilim kurulu filmlerinde yaşadıklarımızı bugün görüyoruz.

Demir adam, adam oturuyor odasında, bilgisayarı alıyor, 20 yıl önce istediği her şeyi yapıyor. Biz buna o dönem bilim kurgu diye bakıyorduk, ama bir kaç yıl sonra bilim kurgu olmadığını gördük. Teknoloji çok hızlı gelişiyor, bunu görmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda ileriye dönük bir çalışma olması gerekir” dedi.

Toplantıda, Avrupa Birliği modelinin ağırlık kazanacağı belirtildi. Elitaş, “AB esaslarına daha uygun, bakanlığımızın AB muktesebatı çerçevesinde hazırladıkları bir ön taslak var” dedi. Sektör temsilcilerinin katılacağı toplantılara devam edileceği öğrenildi.

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