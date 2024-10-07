Kripto sponsorlukları futbola yayılıyor... Premier League'e dev gelir

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Kumar sponsorluklarına kısıtlamalar gelen Premier League'de kulüpler için kripto hamlesi yeni bir gelir kaynağı açma fırsatı oldu. İngiltere'de 2026 ortasından itibaren kulüplerin bahis şirketlerinden formalarına sponsorluk almaları yasaklanacak.

Kripto paralarla ilgili İngiltere düzenlemeleri son yıllarda artırdı ve pazarlamayla ilgili kurallar 2023'te sıkılaştırıldı. Ancak İngiliz yasalarına göre spor karşılaşmaları için sponsorlar, bir kulübün kripto ve web3 ortağı olabiliyor.

Bloomberg News'de yer alan bir haberde sponsorluk ajansı SportQuake'e göre, kripto firmaları Premier Lig 2024/25 sezonu için futbol kulüpleri ile yaptığı anlaşmalara rekor miktarda yaklaşık 130 milyon sterlin (170 milyon dolar) harcadı.

SportQuake'in CEO'su Matt House'a göre, düzenleyici baskı nedeniyle geçmişte anlaşmalar konusunda biraz tedirginlik vardı, ancak bu değişti.



House "Şu anda firmalar ne yapabilecekleri konusunda rahatlar. Premier Lig'i sadece bir marka mesajı iletmek için kullanacağız, doğrudan satış mesajları göndermiyoruz." dedi.

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SPONSORLUKLAR TÜM AVRUPA'YA YAYILIYOR

Sadece İngiltere'de değil Avrupa genelinde büyük anlaşmalar gerçekleşirken birçok kripto firması ilk kez futbol ligleriyle bağlantı kuruyor. Örneğin 2024'te kripto para borsası Kraken Tottenham Hotspur, Atlético Madrid ve RB Leipzig'e sponsorluk yaptı. Formula 1'in Miami Grand Prix'sinin ve eskiden Staples Center olarak bilinen Los Angeles arenasının isim haklarına da sahip olan Crypto.com, Ağustos ayında UEFA Şampiyonlar Ligi turnuvasına 2027'ye kadar sponsor olacağını duyurdu. Başka bir borsa olan OKX, geçen yıl Premier Lig'in hüküm süren şampiyonu Manchester City ile bir anlaşma uzattı.

Bir blockchain veri analitiği firması olan Arkham Intelligence, Temmuz ayında Türk takımı Galatasaray ile iki sezonluk bir anlaşma imzaladı. Anlaşma için sezon başına 1,8 milyon euro (2 milyon dolar) harcayacak ve logosunu formaların kollarına yerleştirecek.